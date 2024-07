Tragédia no Paraná: Carro capota e cai em rio, deixando duas pessoas mortas

Ric |Do R7

Carro bate contra mureta, capota e cai em rio, no Paraná; duas pessoas morreram

Um motorista bateu com o carro contra uma mureta de contenção da ponte sobre o Rio Oeste, na PR-180, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, capotou e caiu dentro do rio, na noite da sexta-feira (05).

