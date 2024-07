Ric |Do R7

Tragédia no Paraná: Criança de 6 anos morre em acidente envolvendo caminhão Uma criança, de 6 anos, morreu em um acidente de caminhão registrado na última sexta-feira (5), em Florestópolis, no norte do Paraná...

Criança morre em acidente de caminhão no Paraná: “Não dá para acreditar”

Uma criança, de 6 anos, morreu em um acidente de caminhão registrado na última sexta-feira (5), em Florestópolis, no norte do Paraná. Felipe Campelo Ramos Ferreira era morador do Distrito de Pirapó, em Apucarana, e foi sepultado neste domingo (7).

