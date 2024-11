Tragédia no Paraná: jovem de 15 anos perde a vida por dengue Uma adolescente, de 15 anos, morreu após contrair dengue, a jovem não tinha comorbidades. O caso foi registrado nesta semana, […] O... Ric|Do R7 22/10/2024 - 16h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 16h08 ) twitter

Aedes Aegipti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zica vírus. Foto: Agência Senado/Prefeitura de São Paulo em: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/02/01/datasenado-quer-ouvir-brasileiros-sobre-multa-a-quem-nao-colabora-na-luta-contra-aedes-aegypti

Uma adolescente, de 15 anos, morreu após contrair dengue, a jovem não tinha comorbidades. O caso foi registrado nesta semana, no município de Abatiá, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), este é o primeiro óbito por dengue no Paraná neste período epidemiológico.

