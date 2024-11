Tragédia no Paraná: jovem e bebê perdem a vida após parto induzido Uma jovem, de 29 anos, morreu na última segunda-feira (14) algumas horas após um parto induzido no Hospital Universitário do […] O... Ric|Do R7 16/10/2024 - 10h48 (Atualizado em 16/10/2024 - 10h48 ) twitter

Jovem morre após parto induzido no Paraná; bebê também não resistiu

Uma jovem, de 29 anos, morreu na última segunda-feira (14) algumas horas após um parto induzido no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel. No domingo (13), Jéssica Berto do Santos foi submetida ao parto induzido e o bebê não resistiu. A mulher deixa o marido e dois filhos.

