Tragédia no Paraná: Jovem pescador é encontrado e família presta homenagem

Família presta homenagem após corpo de pescador ser encontrado: “Angústia acabou”

A confirmação da morte do jovem Gustavo Mainardes, que desapareceu no Rio Tibagi enquanto pescava com o pai, causou comoção entre amigos e familiares. Na tarde desta terça (3), o Corpo de Bombeiros localizou um corpo a 300 metros de onde o barco naufragou e a identificação do rapaz foi confirmada.

