Tragédia no Paraná: Mãe Lamenta a Perda da Filha Estudiosa A jovem Fernanda Melani Soares, de 21 anos, foi morta a facadas dentro de casa pelo namorado após uma discussão... Ric|Do R7 05/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 05/08/2024 - 15h26 ) ‌



“Era uma menina estudiosa”, diz mãe de jovem morta a facadas pelo namorado no PR Caroline de Souza Machado

A jovem Fernanda Melani Soares, de 21 anos, foi morta a facadas dentro de casa pelo namorado após uma discussão. O caso foi registrado no dia 24 de julho, em Matinhos, no Litoral do Paraná. Conforme Jociane Franco Soares, mãe da vítima, relatou que era o primeiro relacionamento da jovem.

