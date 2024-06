Tragédia no Paraná: Motoboy é assassinado durante entrega Um motoboy, de 29 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (21), enquanto realizava uma entrega em Matinhos, no Litoral do...

Motoboy é morto a tiros durante entrega no Paraná

Um motoboy, de 29 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (21), enquanto realizava uma entrega em Matinhos, no Litoral do Paraná. De acordo com testemunhas, o trabalhador foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que após efetuarem os disparos contra a vítima, fugiram do local. Os tiros acertaram a cabeça e o tórax do motoboy.

