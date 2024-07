Tragédia no Parque: Hipopótamo Ataca e Mata Tratador Um hipopótamo fêmea matou um tratador de 54 anos, no domingo (28), no Parque Biológico Bhagwan de Birsa,... Ric|Do R7 29/07/2024 - 14h23 (Atualizado em 29/07/2024 - 14h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hipopótamo mata tratador que tentava alimentar filhote

Um hipopótamo fêmea matou um tratador de 54 anos, no domingo (28), no Parque Biológico Bhagwan de Birsa, em Jharkhand, na Índia. De acordo com o “Indian Express”, o animal atacou Santosh Kumar Mahto quando ele foi remover um filhote recém-nascido para alimentação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Hipopótamo mata tratador que tentava alimentar filhote

• Carreta atinge arvores, fios de energia e 7 carros

• Caminhoneiro morre em acidente entre dois caminhões na Estrada da Ribeira