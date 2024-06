Tragédia no Rio de Janeiro: Influenciador Mateus Doido é morto em tiroteio O influenciador Mateus Doido, morreu aos 22 anos, no sábado (23), vítima de um tiroteio. Conforme as informações, no momento em que...

Influenciador Mateus Doido é morto em tiroteio no Rio de Janeiro (Caroline de Souza Machado)

O influenciador Mateus Doido, morreu aos 22 anos, no sábado (23), vítima de um tiroteio. Conforme as informações, no momento em que o jovem morreu estava ocorrendo uma operação da polícia militar na região de Muzema, no Rio de Janeiro.

