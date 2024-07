Tragédia no Rio Ivaí: Corpo de Jovem é Encontrado É encontrado o corpo do jovem que se afogou no rio Ivaí. Bombeiros encontram o corpo de jovem que estava desaparecido; ele se afogou... Ric|Do R7 26/07/2024 - 14h13 (Atualizado em 26/07/2024 - 14h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

É encontrado o corpo do jovem que se afogou no rio Ivaí

É encontrado o corpo do jovem que se afogou no rio Ivaí. Bombeiros encontram o corpo de jovem que estava desaparecido; ele se afogou no rio Ivaí.

Confira todos os detalhes na reportagem!

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• É encontrado o corpo do jovem que se afogou no rio Ivaí

• Frente Fria avança com força e traz chuva para o Paraná; veja regiões afetadas

• Orcas atacam e afundam barco no Mediterrâneo