Tragédia no Rio Tibagi: corpo de jovem pescador é encontrado

Corpo de jovem pescador é encontrado em Tibagi; pai segue desaparecido

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram na tarde desta terça-feira (3), o corpo de um pescador que estava desaparecido no Rio Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Gustavo Mainardes, de 22 anos, estava desaparecido desde sexta-feira (30), quando o barco onde estava com o pai, o avô e um cachorro naufragou.

