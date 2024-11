Tragédia no Rio Tibagi: jovem perde a vida em afogamento Uma jovem de 23 anos morreu após se afogar no Rio Tibagi, em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná. O corpo de Amanda dos Santos... Ric|Do R7 14/10/2024 - 11h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem de 23 anos morre afogada no Rio Tibagi, nos Campos Gerais

Uma jovem de 23 anos morreu após se afogar no Rio Tibagi, em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná. O corpo de Amanda dos Santos Viana foi encontrado na noite de domingo (13), horas após o afogamento. Outra mulher que também se afogou foi resgatada com vida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Cachorro morre eletrocutado e corpo fica no local por 30 horas

• Jovem de 23 anos morre afogada no Rio Tibagi, nos Campos Gerais

• Paraná tem 23,1 mil vagas de empregos nesta semana; confira vagas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.