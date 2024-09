Tragédia no Rio Tibagi: pescador e filho encontrados sem vida O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta quarta-feira (4) o corpo do pescador Nery Emilson Mainardes, no Rio Tibagi, […] O post... Ric|Do R7 04/09/2024 - 10h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 10h31 ) ‌



Pescador desaparecido é encontrado poucas horas após o filho; ambos morreram

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta quarta-feira (4) o corpo do pescador Nery Emilson Mainardes, no Rio Tibagi, na região dos Campos Gerais do Paraná. O homem estava desaparecido desde a última sexta-feira (30), quando o barco onde estava com o filho, um idoso e um cachorro, naufragou durante uma pescaria.

