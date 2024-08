Tragédia no RN: Prefeito Marcelo Oliveira é assassinado em ataque violento Marcelo Oliveira, prefeito de João Dias, no Rio Grande do Norte (União), foi morto a tiros na manhã desta... Ric|Do R7 27/08/2024 - 18h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 18h21 ) ‌



Quem era Marcelo Oliveira, prefeito de cidade do Interior do RN morto a tiros

Marcelo Oliveira, prefeito de João Dias, no Rio Grande do Norte (União), foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (27). O pai do dele, Sandi Oliveira, também foi assassinado durante o ataque.

