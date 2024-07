Ric |Do R7

Tragédia no Rodeio: Conheça a história de Fabiano Pinheiro Rocha O peão que morreu após ser pisoteado por um touro durante um rodeio na cidade de Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, foi identificado...

Fabiano Pinheiro: saiba quem é o peão que morreu após ser pisoteado por touro

O peão que morreu após ser pisoteado por um touro durante um rodeio na cidade de Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, foi identificado como Fabiano Pinheiro Rocha, de 36 anos. O acidente aconteceu na última segunda-feira (8).

