Tragédia no trabalho: corpo de mulher é encontrado após dias

Mulher morre no trabalho e colegas encontram corpo 4 dias depois Caroline de Souza Machado

Uma mulher morreu enquanto trabalhava em um banco, porém os colega só encontraram o corpo quatro dias depois. O caso foi registrado no dia 20 de agosto, no estado do Arizona (EUA). A funcionária identificada como Denise Prudhomme, de 60 anos, só foi encontrada morta após os colegas sentirem um forte odor. A causa da morte ainda não foi determinada.

