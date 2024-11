Tragédia no triatlo: dois atletas perdem a vida em competição Dois atletas morreram durante o primeiro dia das finais do Campeonato de Triatlo Torremolinos-Andaluzia nesta quinta-feira (17). O... Ric|Do R7 17/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 17/10/2024 - 19h28 ) twitter

Dois atletas morrem durante Mundial de Triatlo; uma vítima foi identificada

Dois atletas morreram durante o primeiro dia das finais do Campeonato de Triatlo Torremolinos-Andaluzia nesta quinta-feira (17). Segundo a União Internacional de Triatlo, as vítimas são um atleta da Grã-Bretanha e outro do México. Ambos participavam da competição na categoria de velocidade por faixa etária.

