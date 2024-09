Tragédia no vestiário: irmãos mortos em confusão durante jogo de futsal A morte dos irmãos Jeverson de Souza, de 37 anos, e Florival de Souza, de 36 anos, segue sendo investigada […] O post Discussão que... Ric|Do R7 06/09/2024 - 16h15 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h15 ) ‌



Discussão que causou morte de irmãos aconteceu no vestiário de jogo de futsal

A morte dos irmãos Jeverson de Souza, de 37 anos, e Florival de Souza, de 36 anos, segue sendo investigada pela Polícia Civil. A confusão que causou a morte das vítimas aconteceu no vestiário do campeonato de futsal, em Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná.

