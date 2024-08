Tragédia no Voo 2283: Luto e Homenagens na Região Oeste Voo 2283: 13 corpos de vítimas do desastre, chegaram a região oeste do estado. Velórios aconteceram em Cascavel, Toledo, Guaíra e... Ric|Do R7 16/08/2024 - 22h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 22h16 ) ‌



Voo 2283: 13 corpos de vítimas do desastre, chegaram a região oeste do estado

Voo 2283: 13 corpos de vítimas do desastre, chegaram a região oeste do estado. Velórios aconteceram em Cascavel, Toledo, Guaíra e também em Foz do Iguaçu.

Confira todos os detalhes na reportagem!

