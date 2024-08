Tragédia nos Céus: Casal Bartnik Recebe Última Homenagem em Cascavel O casal Maria Valdete e Renato Bartnik será sepultado nesta quinta-feira (15) no Cemitério São Luiz, em Cascavel... Ric|Do R7 15/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 15/08/2024 - 09h06 ) ‌



Vítima de queda de avião, casal Bartnik é sepultado em Cascavel

O casal Maria Valdete e Renato Bartnik será sepultado nesta quinta-feira (15) no Cemitério São Luiz, em Cascavel, no oeste do Paraná. As vítimas estavam no voo 2283 da VoePass, que decolou de Cascavel na última sexta-feira (9) e caiu na cidade de Vinhedo (SP).

