Tragédia nos Céus: Mãe Lamenta Perda Irreparável

“Perdi a melhor parte da minha vida”, diz mãe de criança morta na queda de avião

A morte da pequena Liz Ibba Santos, criança de 3 anos, que estava no avião da Voepass que caiu em Valinhos (SP), na última sexta-feira (9), segue comovendo as redes sociais. Ela estava com o pai, Rafael Fernando dos Santos, que também faleceu no acidente.

