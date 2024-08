Tragédia nos Céus: O Acidente Aéreo que Chocou o Brasil Na tarde de sexta-feira (9), um avião de médio porte, modelo ATR-72, da companhia aérea Voepass, antiga Passaredo... Ric|Do R7 10/08/2024 - 21h25 (Atualizado em 10/08/2024 - 21h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Queda de avião: tudo o que se sabe sobre o acidente aéreo que matou 62 pessoas

Na tarde de sexta-feira (9), um avião de médio porte, modelo ATR-72, da companhia aérea Voepass, antiga Passaredo, que transportava 58 passageiros e quatro tripulantes, caiu na cidade de Vinhedo, no bairro Capela, em São Paulo. O voo que saiu de Cascavel, no Oeste do Paraná, tinha como destino Guarulhos. Todas as pessoas morreram.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Queda de avião: tudo o que se sabe sobre o acidente aéreo que matou 62 pessoas

• Velório das vítimas da queda de avião em Vinhedo será coletivo em Cascavel

• Ônibus escolar com 41 passageiros se envolve em acidente com caminhão na BR-277