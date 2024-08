Tragédia nos Céus: O Último Acidente Aéreo Comercial no Brasil Um avião da VOEPASS, antiga companhia aérea Passaredo, caiu com 62 pessoas a bordo entre passageiros e tripulantes... Ric|Do R7 09/08/2024 - 17h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Qual foi a última vez que um avião comercial caiu no Brasil? Relembre o acidente

Um avião da VOEPASS, antiga companhia aérea Passaredo, caiu com 62 pessoas a bordo entre passageiros e tripulantes nesta sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior de São Paulo. Um acidente com voo comercial não era registrado no Brasil há 17 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Pré-selecionados do Prouni precisam apresentar documentação até quarta (14)

• Qual foi a última vez que um avião comercial caiu no Brasil? Relembre o acidente

• Marcos Rone é denunciado pelo MP por homicídio qualificado contra Ísis