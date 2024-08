Tragédia nos Céus: Piloto Identificado em Acidente Aéreo no Mato Grosso A Polícia Civil do Mato Grosso identificou o piloto do avião que caiu em Apiacás, no Mato Grosso, nesta quinta... Ric|Do R7 15/08/2024 - 17h06 (Atualizado em 15/08/2024 - 17h06 ) ‌



Piloto do avião que caiu no Mato Grosso é identificado: “Perda irreparável”

A Polícia Civil do Mato Grosso identificou o piloto do avião que caiu em Apiacás, no Mato Grosso, nesta quinta-feira (15). Helder de Souza, de 44 anos, pilotava a aeronave que levava Arni Alberto Spiering e outras quatro pessoas. Todos os ocupantes morreram no acidente.

