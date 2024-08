Tragédia nos Céus: Último Vídeo de Vítima Antes do Acidente Aéreo Daniela Schulz Fodra publicou um vídeo nas redes sociais antes de embarcar no avião que saiu de Cascavel,... Ric|Do R7 09/08/2024 - 19h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 19h16 ) ‌



Vítima publicou vídeo antes de embarcar em avião que caiu: “Vai dar tudo certo”

Daniela Schulz Fodra publicou um vídeo nas redes sociais antes de embarcar no avião que saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, e caiu na cidade de Vinhedo, em São Paulo. A vítima viajaria para os Estados Unidos com o marido, Hiales Carpine Fodra, que também morreu.

