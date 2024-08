Tragédia nos Céus: Vôo 2283 e a Perda de uma Criança Queda do vôo 2283: criança de 3 anos é uma das vítimas do desastre. O trágico acidente ocorreu quando o vôo 2283 saiu de Cascavel... Ric|Do R7 10/08/2024 - 13h16 (Atualizado em 10/08/2024 - 13h16 ) ‌



Queda do vôo 2283: criança de 3 anos é uma das vítimas do desastre. O trágico acidente ocorreu quando o vôo 2283 saiu de Cascavel com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Confira todos os detalhes na reportagem!

