Tragédias no Futebol: A Coincidência de Izquierdo e Serginho A morte do jogador Juan Izquierdo, do Nacional-URU, após passar mal durante jogo contra o São Paulo, no Morumbis... Ric|Do R7 28/08/2024 - 09h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 09h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tragédias em campo: Izquierdo morre 20 anos depois de Serginho, no mesmo estádio

A morte do jogador Juan Izquierdo, do Nacional-URU, após passar mal durante jogo contra o São Paulo, no Morumbis, aconteceu 20 anos depois do falecimento do jogador Serginho, do São Caetano, que também passou mal enquanto jogava no mesmo estádio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Tragédias em campo: Izquierdo morre 20 anos depois de Serginho, no mesmo estádio

• Jovem motociclista morre em acidente com caminhão na BR-373, no PR

• Motorista e pai de motoboy discutem após acidente: “Meu filho nasceu de novo”