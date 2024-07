Ric |Do R7

Transfusão de sangue entre espécies diferentes salva vida de lobo-guará Uma transfusão sanguínea entre espécies de gêneros diferentes salvou um lobo-guará durante uma cirurgia de emergência no Hospital...

‌



A+

A-

Procedimento inédito e cirurgia salvam vida de lobo-guará no Paraná

Uma transfusão sanguínea entre espécies de gêneros diferentes salvou um lobo-guará durante uma cirurgia de emergência no Hospital Veterinário da UniFil, em Londrina. O animal foi resgatado em estado grave pela Força Verde em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, no fim de junho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Tocas de corujas em Matinhos confirmam recomposição da fauna local

• Procedimento inédito e cirurgia salvam vida de lobo-guará no Paraná

• Mulher é agredida com abóbora e chama a polícia após briga com moradora, no PR