Trânsito violento no Paraná choca moradores e autoridades O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (3) destaca a madrugada de trânsito violento no Paraná. Uma ciclista...

Madrugada de trânsito violento no PR é destaque no RIC Notícias Manhã

O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (3) destaca a madrugada de trânsito violento no Paraná. Uma ciclista morreu após ser atropelada por um caminhão, no bairro Campina Grande do Sul, em Curitiba. Pouco depois, outro acidente terminou em morte, desta vez no bairro Tatuquara. Assista ao vivo:

