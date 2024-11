Translado dos atletas da equipe de remo pela FAB acontece nesta terça A aeronave C-105 Amazonas, do Primeiro Esquadrão do Nono Grupo de Aviação, o Esquadrão Arara, será a responsável pelo translado […]... Ric|Do R7 22/10/2024 - 07h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 07h28 ) twitter

Corpos de atletas da equipe de remo serão transladados por avião da FAB

A aeronave C-105 Amazonas, do Primeiro Esquadrão do Nono Grupo de Aviação, o Esquadrão Arara, será a responsável pelo translado dos corpos das nove vítimas de um acidente envolvendo uma equipe de remo. O avião, da Força Aérea Brasileira (FAB), deve pousar no Aeroporto Afonso Pena, na Região Metropolitana de Curitiba, entre às 8h e 8h30 desta terça-feira (22).

