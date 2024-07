Treecorp em Busca de Novo CEO: Advogado de Alef Manga é Cotado A Treecorp, dona da SAF do Coritiba, sondou o advogado do atacante Alef Manga, Jeffrey Chiquini, para a função... Ric|Do R7 25/07/2024 - 16h33 (Atualizado em 25/07/2024 - 16h33 ) ‌



Coritiba: Treecorp sonda advogado de Alef Manga para cargo de CEO

A Treecorp, dona da SAF do Coritiba, sondou o advogado do atacante Alef Manga, Jeffrey Chiquini, para a função de CEO do clube.

