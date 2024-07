Três casos de corpos encontrados em curto intervalo intrigam polícia no Paraná A Polícia Civil do Paraná investiga as possíveis ligações entre três casos de corpos com marcas de violência encontrados em um intervalo... Ric|Do R7 22/07/2024 - 13h13 (Atualizado em 22/07/2024 - 13h13 ) ‌



Casos de corpos encontrados na mesma região em curto intervalo intrigam polícia

A Polícia Civil do Paraná investiga as possíveis ligações entre três casos de corpos com marcas de violência encontrados em um intervalo de apenas três dias no oeste do estado. Além do corpo de um homem amordaçado e com mãos e pés amarrados localizado em Toledo, outros dois corpos foram encontrados em locais diferentes da área rural de Marechal Cândido Rondon.

