Três Décadas de Sucesso: Jovem Pan Curitiba Comemora 30 Anos A rádio que conta com mais de 28 milhões de ouvintes por minuto, comemora 30 anos nesta quarta-feira (7).... Ric|Do R7 06/08/2024 - 19h26 (Atualizado em 06/08/2024 - 19h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jovem Pan Curitiba celebra 30 anos de história com sucesso de audiência

A rádio que conta com mais de 28 milhões de ouvintes por minuto, comemora 30 anos nesta quarta-feira (7). A Jovem Pan Curitiba é líder no segmento POP e nas classes A e B, além de ser uma das marcas mais conhecidas do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jovem Pan Curitiba celebra 30 anos de história com sucesso de audiência

• Resultado do Dia de Sorte 948 de hoje (06/08/2024); prêmio de R$ 600 mil

• Resultado da Timemania 2127 de hoje (06/08/2024); prêmio R$ 12,5 milhões