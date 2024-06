Ric |Do R7

Três estados da região Sul registraram temperaturas negativas O Brasil teve o dia mais frio de 2024 neste domingo (30), com a temperatura de -7,8ºC em Santa Catarina, segundo o Climatempo. O...

O Brasil teve o dia mais frio de 2024 neste domingo (30), com a temperatura de -7,8ºC em Santa Catarina, segundo o Climatempo. O recorde foi registrado pela manhã na cidade de São Joaquim, na serra catarinense. Também no estado, Urupema bateu -7,2°C, conforme medição do Epagri/ Ciram.

