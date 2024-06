Três operações policiais em destaque no RIC Notícias Noite O RIC Notícias Noite traz as informações atualizadas sobre três operações realizadas em diferentes cidades do Paraná e também fora...

Três operações realizadas pela polícia estão em destaque no RIC Notícias Noite

O RIC Notícias Noite traz as informações atualizadas sobre três operações realizadas em diferentes cidades do Paraná e também fora do estado, com a participação das forças de segurança paranaenses. Policiais civis, militares e integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco),do Ministério Público do Paraná (MP-PR), participaram das ações. Essa e outras notícias podem ser acompanhadas com Camila Andrade, que apresenta o programa a partir das 19h20.

