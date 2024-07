Três presos por desviar milhões de medicamento de criança com câncer

‌



Três são presos por desviar R$ 2,5 milhões de medicamento de criança com câncer

Três pessoas foram presas nesta terça-feira (16), suspeitos de desviarem R$ 2,5 milhões na compra de medicamentos de uma criança com câncer, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A operação da Polícia Civil do Paraná aconteceu em Caçapava, São Paulo e São Gabriel e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

