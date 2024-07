Triste notícia: Ator de "Alf, o ETemoiso" morre aos 46 anos

Ric |Do R7

Morre Benji Gregory, ator de “Alf, o ETemoiso”, aos 46 anos

Nesta quinta-feira (11), foi divulgada a morte do ator Benji Gregory, que interpretou o melhor amigo do alienígena amigável em “Alf, o ETeimoso”, aos 46 anos de idade. De acordo com Rebecca Pfaffinger, irmã de Benji, ainda não se sabe ao certo a causa da morte.

