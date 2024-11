Tucano tem bico restaurado com prótese feita em impressora 3D, em Curitiba Tucano tem bico restaurado com prótese feita em impressora 3D, em Curitiba Ric|Do R7 08/11/2024 - 19h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 19h30 ) twitter

Tucano com bico restaurado

Um tucano teve o bico restaurado com uma prótese feita em impressora 3D pelo Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs). A ave foi entregue com o bico inferior quebrado ao centro, que fica no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba.

A ave foi entregue com o bico inferior quebrado ao centro, que fica no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba.

