Turista curitibano morre afogado em praia de Fortaleza; vítima estava em lua de mel Turista curitibano morre afogado em praia de Fortaleza; vítima estava em lua de mel Ric|Do R7 20/11/2024 - 17h08 (Atualizado em 20/11/2024 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Turista afogado em Fortaleza

Um turista de Curitiba, capital do Paraná, morreu afogado na Praia do Futuro, em Fortaleza, no Ceará, na tarde desta terça-feira (19). A vítima tinha 35 anos e estava passando lua de mel no Nordeste.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

Leia Mais em Ric:

Cidade Alerta Maringá Ao Vivo | 20/11/2024

RIC Notícias Oeste Ao Vivo | 20/11/2024

Idosa morta é identificada e marido preso “justifica” que casal brigava há anos