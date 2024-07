UEL abre inscrições para o Vestibular 2025 com fase única A Universidade Estadual de Londrina, por meio da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), abre, nesta quinta-feira (18), as inscrições... Ric|Do R7 17/07/2024 - 21h00 (Atualizado em 17/07/2024 - 21h00 ) ‌



Com fase única, UEL abre inscrições para o Vestibular 2025

A Universidade Estadual de Londrina, por meio da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), abre, nesta quinta-feira (18), as inscrições para o Vestibular UEL 2025. As provas serão realizadas nos dias 17 e 18 de novembro, em fase única. As inscrições custam R$ 181,00 e podem ser feitas no portal da Cops, a partir das 17h até o próximo dia 9 de setembro.

