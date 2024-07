Ric |Do R7

UEL aprova reserva de vagas em concursos públicos para professores A Universidade Estadual de Londrina (UEL) aprovou a reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência (PCDs) em concursos públicos...

Alto contraste

A+

A-

UEL aprova reserva de vagas em concursos públicos para professores

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) aprovou a reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência (PCDs) em concursos públicos para professores. Conforme o texto aprovado, 10% do total de vagas ofertadas no edital são reservadas para negros e 5% para PCDs.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• UEL aprova reserva de vagas em concursos públicos para professores

• Criança de um ano se reencontra com policial que a salvou de engasgo na RMC

• MON divulga programação de férias com duas semanas de atividades



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.