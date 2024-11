Última edição do ano do Bazar Caçamba do Bem tem até 70% de desconto em Curitiba Última edição do ano do Bazar Caçamba do Bem tem até 70% de desconto em Curitiba Ric|Do R7 21/11/2024 - 18h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 18h09 ) twitter

Bazar Caçamba do Bem

Nos dias 22 e 23 de novembro, das 9h às 16h, acontece em Curitiba a última edição do ano do Bazar Caçamba do Bem, que chega em formato especial pré-Black Friday. O evento, localizado no novo espaço do projeto na Av. Manoel Ribas, 2658, oferece uma grande variedade de itens de construção e decoração com descontos de até 70%, com foco na economia circular e na redução de resíduos.

