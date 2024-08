Último Abraço: Momento Emocionante de Despedida em Acidente Aéreo Um vídeo de câmera de segurança flagrou o momento em que Denilda Acordi, uma das 62 vítimas da queda do acidente... Ric|Do R7 13/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 16h56 ) ‌



Vídeo mostra último abraço de vítima de acidente aéreo com o filho

Um vídeo de câmera de segurança flagrou o momento em que Denilda Acordi, uma das 62 vítimas da queda do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, deu o último abraço no filho.

