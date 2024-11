Uma mãe cheia de gratidão pela vida do filho sobrevivente A mãe do adolescente João Pedro Milgarejo, único atleta sobrevivente de um acidente com uma van do Projeto Remar Para […] O post Mãe... Ric|Do R7 22/10/2024 - 08h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 08h08 ) twitter

Mãe de atleta de remo sobrevivente agradece pela vida do filho: “Meu milagre”

A mãe do adolescente João Pedro Milgarejo, único atleta sobrevivente de um acidente com uma van do Projeto Remar Para o Futuro, usou as redes sociais para agradecer pela vida do filho. O jovem atleta retornava do Campeonato Brasileiro de Remo Unificado, na noite deste domingo (20), quando uma carreta, carregada com um contêiner, tombou em cima da van da equipe e causou nove mortes.

