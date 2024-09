Umidade no Paraná atinge níveis alarmantes O nível de umidade do ar no deserto do Saara varia entre 14% e 20% e algumas cidades do Paraná registraram números menores ou iguais... Ric|Do R7 05/09/2024 - 19h02 (Atualizado em 05/09/2024 - 19h02 ) ‌



Cidades do Paraná registram umidade menor que o deserto do Saara; veja onde

Pelo menos 16 cidades do Paraná registraram o percentual da umidade relativa do ar menor ou igual ao deserto do Saara, no norte da África, nesta quarta-feira (4). Segundo informações do Climatempo, a previsão do tempo para o mês de setembro é de pouca chuva, muito sol e registro de seca em algumas regiões do Brasil, inclusive no Paraná.

