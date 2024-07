Uninter oferece bolsas de graduação para comunidades quilombolas, indígenas e ciganas no Paraná As comunidades quilombolas, indígenas e ciganas do Paraná vão poder participar do “Processo Seletivo Diversidade”, do Centro Universitário...

Comunidades quilombolas, indígenas e ciganas terão bolsa de graduação no Paraná

As comunidades quilombolas, indígenas e ciganas do Paraná vão poder participar do “Processo Seletivo Diversidade”, do Centro Universitário Internacional (Uninter). As vagas são para Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Graduação (Bacharelado, Tecnologia e Licenciatura), ambas na modalidade EAD.

