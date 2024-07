Varini Destaca Força do Athletico em Vitória Contra Cuiabá O técnico do Athletico, Martín Varini, mudou bastante a escalação, mas o time venceu o Cuiabá por 2 a 1 pelo... Ric|Do R7 28/07/2024 - 22h03 (Atualizado em 28/07/2024 - 22h03 ) ‌



Martín Varini elogia elenco do Athletico: “Mudam os jogadores, mas a ideia fica”

O técnico do Athletico, Martín Varini, mudou bastante a escalação, mas o time venceu o Cuiabá por 2 a 1 pelo Brasileirão. O comandante rubro-negro destacou a força do elenco e a ideia de jogo que tem sido implementada no clube.

