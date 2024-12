Veja quais regiões serão afetadas pelos temporais no Paraná Veja quais regiões serão afetadas pelos temporais no Paraná Ric|Do R7 02/12/2024 - 16h09 (Atualizado em 02/12/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acumulado de chuva será alto durante a semana (Foto: Erick Mota / RIC.com.br)

Uma frente fria se aproxima do Paraná nesta segunda-feira (2), trazendo risco de temporais com fortes chuvas e ventos intensos nos próximos dias. O volume de chuva pode passar dos 100 milímetros em algumas áreas. Veja na previsão do tempo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre as regiões afetadas.

Leia Mais em Ric:

Balanço Geral Curitiba ao Vivo | 02/12/2024

Corpos de homens são deixados no meio da rua; estes, teriam sido mortos a facadas

Round 6, Cashero e Karma; confira doramas de 2025