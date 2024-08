Velocidade Impressionante: Carro Atinge 195 km/h em Rodovia Paranaense Um carro de luxo foi flagrado a 195 km/h em um trecho com velocidade máxima de 110 km/h, na BR-163, em Toledo... Ric|Do R7 13/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 13/08/2024 - 17h36 ) ‌



Carro é flagrado a 195 km/h em rodovia do PR; 3ª maior velocidade registrada

Um carro de luxo foi flagrado a 195 km/h em um trecho com velocidade máxima de 110 km/h, na BR-163, em Toledo, no oeste do Paraná, nesta terça-feira (13).

