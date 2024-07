Veranico no Paraná: Previsão de calor intenso e ausência de chuva A atuação de um novo veranico que tem início nesta quinta-feira (18), começa a colaborar para a elevação da temperatura durante os... Ric|Do R7 17/07/2024 - 19h20 (Atualizado em 17/07/2024 - 19h20 ) ‌



Veranico já tem data para acabar no Paraná; veja quando

A atuação de um novo veranico que tem início nesta quinta-feira (18), começa a colaborar para a elevação da temperatura durante os próximos dias no Paraná, além de não haver previsão para chuva. No entanto, o sol e o calor já têm data para acabar no Estado, segundo o Climatempo.

